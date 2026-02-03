Полузащитник «Зенита» Джон Джон: чувствую себя отлично, но надо прибавлять

Полузащитник «Зенита» Джон Джон после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1) высказался о своей адаптации в клубе с берегов Невы.

«Очень рад, что сделал голевую передачу и помог команде победить. Набрать три очка было самым важным.

Постараюсь максимально быстро адаптироваться, чтобы помогать команде всем, чем могу. Чувствую себя отлично, однако надо прибавлять. Буду стараться наращивать обороты.

Поиграл с «Динамо» на разных позициях. Наиболее привычно мне действовать ближе к центру поля, но сегодня вышел несколько в ином амплуа. Всегда готов выходить на той позиции, на которой меня видит тренер», — сказал бразилец в эфире «Матч ТВ».