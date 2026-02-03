ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Зимнего Кубка РПЛ

Сегодня, 3 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды сыграют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслужит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Тороп, Виктор, Данилов, Гаич, Мойзес, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Гонду.

«Краснодар»: Агкацев, Жубал, Тормена, Оласа, Гонсалес, Аугусто, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Мукаилов.

Ранее в первом матче Зимнего Кубка РПЛ встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Победу в стартовой игре турнира праздновали сине-бело-голубые (2:1). Встречи 2-го и 3-го туров Кубка состоятся 6 и 10 февраля.