Президент «Барселоны»: игроки «Реала» привыкли симулировать в штрафной
Поделиться
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о матче 22-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано» (2:1), в котором «сливочные» победили благодаря голу нападающего Килиана Мбаппе с пенальти на 90+10-й минуте.
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15' 1:1 де Фрутос – 49' 2:1 Мбаппе – 90+10'
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'
«Я смотрел матч «Реал» — «Райо Вальекано». Не знаю, откуда взялись эти девять или 10 минут добавленного времени. В нескольких моментах было видно, что футболисты [«Реала»] привыкли симулировать в штрафной, делая вид, что их коснулись. Это должно было привести к карточке. «Райо» находился в очень невыгодном положении», — приводит слова Лапорты AS.
Материалы по теме
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
Комментарии
- 3 февраля 2026
-
19:28
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:18
-
19:01
-
18:58
-
18:57
-
18:54
-
18:52
-
18:45
-
18:40
-
18:37
-
18:30
-
18:29
-
18:26
-
18:24
-
18:19
-
18:17
-
18:15
-
18:11
-
17:59
-
17:57
-
17:52
-
17:49
-
17:43
-
17:40
-
17:35
-
17:27
-
17:26
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:19
-
17:10