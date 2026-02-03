Скидки
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны»: игроки «Реала» привыкли симулировать в штрафной

Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о матче 22-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано» (2:1), в котором «сливочные» победили благодаря голу нападающего Килиана Мбаппе с пенальти на 90+10-й минуте.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15'     1:1 де Фрутос – 49'     2:1 Мбаппе – 90+10'    
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'

«Я смотрел матч «Реал» — «Райо Вальекано». Не знаю, откуда взялись эти девять или 10 минут добавленного времени. В нескольких моментах было видно, что футболисты [«Реала»] привыкли симулировать в штрафной, делая вид, что их коснулись. Это должно было привести к карточке. «Райо» находился в очень невыгодном положении», — приводит слова Лапорты AS.

