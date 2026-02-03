Президент «Барселоны»: игроки «Реала» привыкли симулировать в штрафной

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о матче 22-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано» (2:1), в котором «сливочные» победили благодаря голу нападающего Килиана Мбаппе с пенальти на 90+10-й минуте.

«Я смотрел матч «Реал» — «Райо Вальекано». Не знаю, откуда взялись эти девять или 10 минут добавленного времени. В нескольких моментах было видно, что футболисты [«Реала»] привыкли симулировать в штрафной, делая вид, что их коснулись. Это должно было привести к карточке. «Райо» находился в очень невыгодном положении», — приводит слова Лапорты AS.

