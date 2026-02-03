Юрий Сёмин: Сафонов сейчас — номер один в «ПСЖ», Энрике себе не враг

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игровом времени россиянина Матвея Сафонова во французском «Пари Сен-Жермен». Голкипер появился на поле в двух матчах подряд после восстановления от травмы.

«Сафонов — молодец! Он долго был в резерве. Матвей выдержал эту ситуацию, потому что был спокойным и тренировался. Тренер себе не враг. Сафонов сейчас — номер один в «ПСЖ». Если будут ошибки, опять сядет в резерв. Это футбол, всё справедливо. Это самая справедливая игра», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Всего в сезоне-2025/2026 Матвей Сафонов принял участие в шести встречах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей. Дважды россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности.