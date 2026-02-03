Скидки
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: Сафонов сейчас — номер один в «ПСЖ», Энрике себе не враг

Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игровом времени россиянина Матвея Сафонова во французском «Пари Сен-Жермен». Голкипер появился на поле в двух матчах подряд после восстановления от травмы.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

«Сафонов — молодец! Он долго был в резерве. Матвей выдержал эту ситуацию, потому что был спокойным и тренировался. Тренер себе не враг. Сафонов сейчас — номер один в «ПСЖ». Если будут ошибки, опять сядет в резерв. Это футбол, всё справедливо. Это самая справедливая игра», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Всего в сезоне-2025/2026 Матвей Сафонов принял участие в шести встречах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей. Дважды россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности.

