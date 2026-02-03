«Крылья Советов» одержали победу над «Торпедо» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московское «Торпедо». Команды играли в Белеке (Турция). Встреча проходила в формате 120 минут. Победу одержали самарцы со счётом 2:1.

На 79-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович забил первый гол. На 85-й минуте полузащитник Мамаду Камара сравнял счёт. На 112-й минуте нападающий Владимир Игнатенко вывел самарский клуб вперёд.

В следующем матче 9 февраля «Крылья Советов» встретятся с «КАМАЗом».

Команда Магомеда Адиева занимает 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, заработав 17 очков после 18 туров. «Торпедо» находится на 15-й строчке турнирной таблицы Лиги Pari, набрав 21 очко в 21 игре.