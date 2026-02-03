«Крылья Советов» одержали победу над «Торпедо» в товарищеском матче
Поделиться
Завершился товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московское «Торпедо». Команды играли в Белеке (Турция). Встреча проходила в формате 120 минут. Победу одержали самарцы со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
03 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
2 : 1
ДВ
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Рахманович – 79' 1:1 Камара – 85' 2:1 Игнатенко – 112'
На 79-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович забил первый гол. На 85-й минуте полузащитник Мамаду Камара сравнял счёт. На 112-й минуте нападающий Владимир Игнатенко вывел самарский клуб вперёд.
В следующем матче 9 февраля «Крылья Советов» встретятся с «КАМАЗом».
Команда Магомеда Адиева занимает 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, заработав 17 очков после 18 туров. «Торпедо» находится на 15-й строчке турнирной таблицы Лиги Pari, набрав 21 очко в 21 игре.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 февраля 2026
-
19:28
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:18
-
19:01
-
18:58
-
18:57
-
18:54
-
18:52
-
18:45
-
18:40
-
18:37
-
18:30
-
18:29
-
18:26
-
18:24
-
18:19
-
18:17
-
18:15
-
18:11
-
17:59
-
17:57
-
17:52
-
17:49
-
17:43
-
17:40
-
17:35
-
17:27
-
17:26
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:19
-
17:10