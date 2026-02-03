Скидки
23:10 Мск
Футбол Новости

Крылья Советов — Торпедо, результат матча 3 февраля 2026 года, счет 2:1, товарищеский матч

«Крылья Советов» одержали победу над «Торпедо» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московское «Торпедо». Команды играли в Белеке (Турция). Встреча проходила в формате 120 минут. Победу одержали самарцы со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
03 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
2 : 1
ДВ
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Рахманович – 79'     1:1 Камара – 85'     2:1 Игнатенко – 112'    

На 79-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович забил первый гол. На 85-й минуте полузащитник Мамаду Камара сравнял счёт. На 112-й минуте нападающий Владимир Игнатенко вывел самарский клуб вперёд.

В следующем матче 9 февраля «Крылья Советов» встретятся с «КАМАЗом».

Команда Магомеда Адиева занимает 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, заработав 17 очков после 18 туров. «Торпедо» находится на 15-й строчке турнирной таблицы Лиги Pari, набрав 21 очко в 21 игре.

«Крылья Советов» направят на благотворительность донаты фанатов на погашение долга
