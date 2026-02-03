Тренер «Зенита» Семак: пытаемся равномерно распределить нагрузку на игроков по ходу сборов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после встречи Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1) рассказал о распределении нагрузки на игроков своей команды.

— Сергей Богданович, с победой! Принято считать, что в таких матчах для игроков важнее всего нагрузка, а она сегодня распределилась неравномерно. Почему?

— Много факторов: кто-то меньше играл и тренировался на первых сборах, получил меньше практики, кто-то будет больше играть в следующем матче. Мы пытаемся равномерно распределить нагрузку на игроков по ходу всех сборов. В Катаре почти все сыграли по тайму, сегодня кто-то сыграл 60 минут, а в следующий раз уже другие сыграют по 60 минут. В дальнейшем постараемся сделать так, чтобы игроки провели по полному матчу. Исходя из этих соображений мы и руководствовались выбором состава, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.