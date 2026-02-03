Вратарь Худяков выбыл на несколько недель из-за травмы, в «Штурме» сделали заявление

Российский голкипер Даниил Худяков пропустит несколько недель из-за мышечной травмы в области бедра. Об этом сообщает пресс-служба австрийского «Штурма». Ситуацию с вратарём прокомментировал спортивный директор клуба Михаэль Паренсен.

«Это очень досадно. Даниил демонстрировал отличные результаты на старте сезона и превосходно выполнял свою роль первого номера. Однако мы уверены, что он скоро вернётся в строй, и тем временем полностью доверяем Маттео Биньетти, который уже в начале сезона показал, что он абсолютно готов играть», — сказал Паренсен на официальном сайте «Штурма».

Худяков выступает за австрийскую команду с лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету три матча за основную команду и пять — за дубль. Бо́льшую часть осени россиянин пропустил из-за травмы запястья.