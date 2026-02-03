Сергей Семак: по большей части никаких претензий к игрокам нет
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру своей команды в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1).
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33' 1:1 Бителло – 59' 2:1 Нино – 76'
«Самое главное, что по движению мы старались играть активно, высоко, но в каких-то моментах выключались, что понятно на данном этапе. По большей части никаких претензий к игрокам нет. Ребята старались, играли, местами получалось хорошо, но были и какие-то ошибки, что естественно. Это была игра с хорошей командой, которая пойдёт в копилку подготовки к возобновлению сезона», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.
В пятницу, 6 февраля, сине-бело-голубые сразятся с «Краснодаром».
