Сергей Семак: по большей части никаких претензий к игрокам нет

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру своей команды в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1).

«Самое главное, что по движению мы старались играть активно, высоко, но в каких-то моментах выключались, что понятно на данном этапе. По большей части никаких претензий к игрокам нет. Ребята старались, играли, местами получалось хорошо, но были и какие-то ошибки, что естественно. Это была игра с хорошей командой, которая пойдёт в копилку подготовки к возобновлению сезона», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

В пятницу, 6 февраля, сине-бело-голубые сразятся с «Краснодаром».