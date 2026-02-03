Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: подписал бы в «Зенит» Месси, он бы принёс чемпионство

Аршавин: подписал бы в «Зенит» Месси, он бы принёс чемпионство
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о потенциальном переходе форварда Джона Дурана в санкт-петербургский клуб.

«Я не знаю, кто такой Джон Дуран и где он играл. Не могу ничего сказать. Если бы была возможность, подписал бы в «Зенит» Месси. Я бы от такого игрока не отказывался. Он бы усилил команду и принёс чемпионство», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время Дуран будет арендован «Зенитом». Сумма выкупа может составить € 40 млн.

38-летний Лионель Месси с лета 2023 года выступает в составе «Интер Майами». За этот период нападающий принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 77 голами и 44 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Топовейший трансфер «Зенита»! Главное о скандальной звезде Джоне Дуране
Топовейший трансфер «Зенита»! Главное о скандальной звезде Джоне Дуране

Статуя Лионеля Месси в Индии высотой в 21 метр:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android