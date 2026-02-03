Канте не тренировался с «Аль-Иттихадом» на фоне сорвавшегося трансфера в «Фенербахче»

Центральный полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте отказался от сегодняшней тренировки и по-прежнему намерен перейти в «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Ранее появилась информация, что трансфер полузащитника в турецкий клуб не состоялся из-за проблем с оформлением документов. Канте должен был перейти в «Фенербахче», а в «Аль-Иттихад» — Юссеф Эн-Несири. Трансферный обмен не произошёл вовремя, так как необходимые документы были загружены в систему в последние минуты трансферного окна.

Сообщалось, что клубы обратились к руководству саудовской Про-Лиги с просьбой разрешить завершение трансферов, несмотря на истечение крайнего срока.

Канте пополнил состав саудовского клуба летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Аль-Иттихад» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отметился одной результативной передачей.