Сергей Юран: «Зенит» на классе довёл дело до победы в матче с «Динамо»
Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран поделился впечатлениями от матча Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и московским «Динамо» (2:1).
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33' 1:1 Бителло – 59' 2:1 Нино – 76'
«Динамо» понравилось до выхода молодёжи. «Зенит» на классе довёл дело до победы. Сложно молодёжи «Динамо» было. Ерохин очень здорово проявил себя на позиции центрального нападающего «Зенита». У него колоссальный опыт.
В команде есть бразильцы, поэтому Джон Джон быстрее адаптируется. Приобрели хорошего игрока», — сказал Юран в эфире «Матч Премьер».
В пятницу, 6 февраля, сине-бело-голубые сразятся с «Краснодаром». В тот же день бело-голубые встретятся с ЦСКА.
