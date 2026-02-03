Сергей Юран: «Зенит» на классе довёл дело до победы в матче с «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран поделился впечатлениями от матча Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и московским «Динамо» (2:1).

«Динамо» понравилось до выхода молодёжи. «Зенит» на классе довёл дело до победы. Сложно молодёжи «Динамо» было. Ерохин очень здорово проявил себя на позиции центрального нападающего «Зенита». У него колоссальный опыт.

В команде есть бразильцы, поэтому Джон Джон быстрее адаптируется. Приобрели хорошего игрока», — сказал Юран в эфире «Матч Премьер».

В пятницу, 6 февраля, сине-бело-голубые сразятся с «Краснодаром». В тот же день бело-голубые встретятся с ЦСКА.