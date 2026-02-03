Скидки
«Будем бороться за титул». Новичок «Зенита» Джон Джон — об РПЛ

«Будем бороться за титул». Новичок «Зенита» Джон Джон — об РПЛ
Комментарии

Бразильский новичок «Зенита» Джон Джон высказался о борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге. Сине-бело-голубые объявили о трансфере 23-летнего полузащитника из клуба «РБ Брагантино» 28 января.

«Каковы ожидания от чемпионата России? Очень хорошие ожидания. Мы будем бороться за титул. Я здесь, чтобы помочь команде добиться этого. Постараюсь быть полезным команде как можно быстрее», — сказал Джон в интервью пресс-службе РПЛ в телеграм-канале.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 39 очков после 18 игр. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» составляет одно очко.

Комментарии
