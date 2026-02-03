«Реал» рассматривает Энцо Фернандеса в качестве возможной замены для Беллингема — CO

Мадридский «Реал» рассматривает кандидатуру полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса на случай возможного ухода хавбека Джуда Беллингема по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент «сливочные» не планируют сценарий скорого ухода Беллингема из клуба, однако не отрицают, что это может произойти. В «Королевском клубе» считают, что Фернандес способен взять на себя роль лидера в команде.

Беллингем играет за «Реал» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

