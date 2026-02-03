Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» рассматривает Энцо Фернандеса в качестве возможной замены для Беллингема — CO

«Реал» рассматривает Энцо Фернандеса в качестве возможной замены для Беллингема — CO
Комментарии

Мадридский «Реал» рассматривает кандидатуру полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса на случай возможного ухода хавбека Джуда Беллингема по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент «сливочные» не планируют сценарий скорого ухода Беллингема из клуба, однако не отрицают, что это может произойти. В «Королевском клубе» считают, что Фернандес способен взять на себя роль лидера в команде.

Беллингем играет за «Реал» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

Материалы по теме
Мадридский «Реал» раскрыл характер травмы Джуда Беллингема

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android