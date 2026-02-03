Скидки
Футбол Новости

Гасилин: «Зениту» нужен форвард, который будет регулярно забивать

Гасилин: «Зениту» нужен форвард, который будет регулярно забивать
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о матче Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором команда с берегов Невы переиграла московское «Динамо» (2:1).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

«Мне понравился «Зенит». Джон Джон классно играл. Он потихоньку адаптируется. Передачи, полезные действия. После 60‑й минуты на поле у «Зенита» оказались, по сути, игроки основы. Ерохин — больше джокер. Он может выйти на стандартное положение и забить.

Джон Джон в начале игры в неё не вошёл. Потом он почувствовал кураж и сделал голевую передачу. Приём, передача, обыгрыш, передача с флангов, игра двумя ногами — всё у него есть.

Соболев может играть в старте, вопрос — как. «Зениту» нужен форвард, который будет регулярно забивать. А у Саши прыть нападающего в последние сезоны стала хуже, он стал забивать меньше. Сейчас он нападающий, который конкурирует с Ерохиным. Нельзя сказать, что Соболев сыграл плохо или провёл фееричный матч. Выполнил функции, о которых просил Сергей Богданович [Семак], но не более», — сказал Гасилин в эфире «Матч Премьер».

Комментарии
