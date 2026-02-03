«Монако» объявил о переходе 19-летнего нападающего Иленикены в «Аль-Иттихад»

19-летний нападающий Джордж Иленикена перешёл из «Монако» в «Аль-Иттихад». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба в социальной сети Х.

«Клуб благодарит Джорджа за его приверженность команде и желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — написано в сообщении монегасков.

Нигериец пополнил состав «Монако» в 2024 году, за это время форвард принял участие в 51 матче, в котором отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

На данный момент «Монако» занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1, заработав 27 очков в 20 встречах.