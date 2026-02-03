Скидки
«ПСЖ» видит в Энцо Фернандесе нового лидера, «Челси» не продаст его дешевле € 100 млн — CO

«ПСЖ» рассматривает полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса как ключевого футболиста, который мог бы стать основой команды в следующем цикле. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в лондонском клубе не хотят продавать аргентинского игрока, но могут сделать это из-за «финансовых обязательств». В случае продажи Фернандеса «синие» потребуют € 100-110 млн. Подчёркивается готовность французского гранда заплатить запрашиваемую сумму.

Аргентинец играет за «Челси» с января 2023 года. В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

