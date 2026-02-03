Скидки
Стало известно, почему трансфер Матета из «Кристал Пэлас» в «Милан» не состоялся

Нападающий Жан-Филипп Матета не перешёл из «Кристал Пэлас» в «Милан» этой зимой из-за проблем с коленом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, лондонский клуб вместе с футболистом в ближайшее время примут решение относительно операции. Отмечается, что во время медицинского осмотра перед переходом в стан «россонери» эти проблемы и были выявлены, что помешало завершению сделки.

Жан-Филипп Матета выступает за «Кристал Пэлас» с января 2022 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 34 матчах во всех турнирах, на его счету 10 мячей и два ассиста. В общей сложности в активе футболиста 186 встреч за «стекольщиков», в которых он забил 56 голов и отдал 13 результативных передач.

