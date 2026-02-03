Вратарь «Зенита» Москвичёв: я рад всё больше и больше возвращаться в строй с каждой игрой

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичёв поделился впечатлениями от встречи Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1).

— Богдан, сегодня вы приняли участие в матче, команда победила. Поделитесь впечатлениями.

— Очень рад, что выиграли, очень рад, что получилось сыграть свои 45 минут «на ноль». Неплохая игра по содержанию, но самое главное, что команда выиграла. Я рад всё больше и больше возвращаться в строй с каждой игрой.

— Несколько моментов было, когда вам нужно было вступить в игру. Для вратаря это лучше, чем вообще без моментов у ворот?

— Да, конечно. Если смотреть с точки зрения развития вратарских навыков, то всегда лучше несколько раз выручить команду.

— Получили удовольствие от игры?

— Да, конечно! — приводит слова Москвичёва официальный сайт клуба с берегов Невы.