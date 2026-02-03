Скидки
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Москвичёв: я рад всё больше и больше возвращаться в строй с каждой игрой

Комментарии

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичёв поделился впечатлениями от встречи Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

— Богдан, сегодня вы приняли участие в матче, команда победила. Поделитесь впечатлениями.
— Очень рад, что выиграли, очень рад, что получилось сыграть свои 45 минут «на ноль». Неплохая игра по содержанию, но самое главное, что команда выиграла. Я рад всё больше и больше возвращаться в строй с каждой игрой.

— Несколько моментов было, когда вам нужно было вступить в игру. Для вратаря это лучше, чем вообще без моментов у ворот?
— Да, конечно. Если смотреть с точки зрения развития вратарских навыков, то всегда лучше несколько раз выручить команду.

— Получили удовольствие от игры?
— Да, конечно! — приводит слова Москвичёва официальный сайт клуба с берегов Невы.

