ЦСКА — «Краснодар»: Данил Круговой удвоил преимущество армейцев на 37-й минуте

В эти минуты проходит матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 37-й минуте футболист армейцев Данил Круговой удвоил преимущество своей команды. Ранее, на 11-й минуте, нападающий ЦСКА Лусиано Гонду открыл счёт ударом головой.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
Ранее в первом матче Зимнего Кубка РПЛ встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Победу в стартовой игре Кубка праздновали сине-бело-голубые (2:1). Встречи 2-го и 3-го туров Кубка состоятся 6 и 10 февраля.
