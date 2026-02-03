Самошников вернулся в расположение «Спартака»

Крайний защитник «Спартака» Илья Самошников вернулся в расположение команды на сборе в ОАЭ и продолжает подготовку к сезону.

«Как мы и сообщали ранее, Илья Самошников вернулся в расположение команды в установленный срок и продолжает подготовку к сезону», — сказал «Матч ТВ» руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

27 января красно-белые объявили о возвращении Самошникова в Москву по медицинским причинам. В тот же день журналист Грант Гетадарян в своём телеграм-канале сообщил, что защитник покинул сборы по причине наличия у него депрессии из-за трагедии в личной жизни.

Самошников перешёл в стан красно-белых минувшим летом. За этот период 28-летний защитник принял участие в пяти встречах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

