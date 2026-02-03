Нагельсман — о травме тер Штегена: мы с нетерпением ждали его возвращения в сборную

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о травме голкипера «Жироны» и национальной команды Марка-Андре тер Штегена.

«Это невероятно горько. Марк только что вернулся и был на очень хорошем пути. Мы с нетерпением ждали его возвращения в сборную. Сейчас единственное, что имеет значение, это выздоровление, в спокойной обстановке и без давления. Мы все его поддерживаем. Теперь нам придётся продолжать обходиться без него. Но для Марка лично эта неудача, конечно, гораздо тяжелее», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в социальной сети Х.

Тер Штеген перешёл в «Жирону» из «Барселоны» в январе этого года на правах аренды. За новый клуб он успел сыграть только два матча, после чего получил серьёзную травму подколенного сухожилия. В прошлом году вратарь пропустил длительный период из-за травмы спины.