23:10 Мск
Полузащитник «Зенита» Джон Джон: игра с «Динамо» была такой же сложной, как и в Бразилии

Комментарии

Полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился впечатлениями от матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1), сравнив его с играми бразильского чемпионата.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

— Это была ваша первая игра против команды из России. Что для себя отметили?
— На первый взгляд мне показалось, что игра была такой же сложной, как и у нас в Бразилии, но я постараюсь максимально быстро адаптироваться, чтобы ещё больше помогать команде всем, чем могу, — приводит слова Джона Джона официальный сайт клуба с берегов Невы.

В пятницу, 6 февраля, сине-бело-голубые сразятся с «Краснодаром». В тот же день бело-голубые встретятся с ЦСКА.

