Полузащитник «Зенита» Джон Джон: игра с «Динамо» была такой же сложной, как и в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился впечатлениями от матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1), сравнив его с играми бразильского чемпионата.

— Это была ваша первая игра против команды из России. Что для себя отметили?

— На первый взгляд мне показалось, что игра была такой же сложной, как и у нас в Бразилии, но я постараюсь максимально быстро адаптироваться, чтобы ещё больше помогать команде всем, чем могу, — приводит слова Джона Джона официальный сайт клуба с берегов Невы.

В пятницу, 6 февраля, сине-бело-голубые сразятся с «Краснодаром». В тот же день бело-голубые встретятся с ЦСКА.