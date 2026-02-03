Даниэл Карвальо высказался о тренерских карьерах экс-партнёров по ЦСКА Гусева и Семака

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о работе бывших одноклубников Ролана Гусева и Сергея Семака в качестве главных тренеров «Динамо» и «Зенита». Во вторник, 3 февраля, санкт-петербуржцы победили бело-голубых (2:1) в первом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

— Что вы думаете о командах Семака и Гусева?

— Мне они очень нравятся. Я как тренер сейчас знакомлюсь с их стилем игры и желаю удачи этим двум бывшим коллегам, которые мне очень дороги.

— Какими игроками они были?

— Это были отличные игроки. Надеюсь, они станут отличными тренерами. Судя по тому, что я узнал, по тому, что я видел, у них есть всё, чтобы стать отличными тренерами, — сказал Карвальо в интервью пресс-службе РПЛ в телеграм-канале.