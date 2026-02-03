Скидки
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
23:10 Мск
Главная Футбол Новости

Даниэл Карвальо высказался о тренерских карьерах экс-партнёров по ЦСКА Гусева и Семака

Комментарии

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о работе бывших одноклубников Ролана Гусева и Сергея Семака в качестве главных тренеров «Динамо» и «Зенита». Во вторник, 3 февраля, санкт-петербуржцы победили бело-голубых (2:1) в первом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

— Что вы думаете о командах Семака и Гусева?
— Мне они очень нравятся. Я как тренер сейчас знакомлюсь с их стилем игры и желаю удачи этим двум бывшим коллегам, которые мне очень дороги.

— Какими игроками они были?
— Это были отличные игроки. Надеюсь, они станут отличными тренерами. Судя по тому, что я узнал, по тому, что я видел, у них есть всё, чтобы стать отличными тренерами, — сказал Карвальо в интервью пресс-службе РПЛ в телеграм-канале.

