Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Реала Сосьедад»: у Захаряна много таланта, но пока нет стабильности в игре

Комментарии

Спортивный директор «Реала Сосьедад» Эрик Бретос поделился мнением о перспективах российского полузащитника Арсена Захаряна в клубе.

«Мы не можем ждать вечно или предполагать, что ничего не произойдёт, если они [Захарян и Орри Оускарссон] не будут хорошо играть. [У Захаряна] много таланта, но нам трудно добиться от него стабильной игры. Мы очень хотим, чтобы он как можно скорее вернулся к тренировкам. Когда он восстановится, он понравится тренеру. Мы должны максимально использовать его универсальность и мастерство. Я верю в него», — приводит слова Бретоса Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Новости. Футбол
