Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серхио Агуэро мог стать игроком «Челси» в 2017 году

Серхио Агуэро мог стать игроком «Челси» в 2017 году
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что в 2017 году он был близок к переходу в «Челси».

«В 2017 году я почти перешёл в «Челси», однако «Манчестер Сити» заблокировал сделку в последний момент. Конте хотел, чтобы я играл в связке с Азаром, Диего Коста как раз уходил», — приводит слова Агуэро TNT Sports.

Агуэро завершил карьеру в футболе в возрасте 33 лет из-за проблем с сердцем. Ранее футболист выступал за такие клубы, как «Атлетико» Мадрид, «Манчестер Сити», «Барселона». В чемпионате Англии Серхио Агуэро выиграл всё и по несколько раз ― в копилке аргентинца сразу 15 трофеев с «Сити»: пять раз становился чемпионом Англии, шесть раз забирал Кубок английской лиги, один раз — Кубок Англии и ещё трижды — Суперкубок Англии.

Материалы по теме
«ПСЖ» видит в Энцо Фернандесе нового лидера, «Челси» не продаст его дешевле € 100 млн — CO
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android