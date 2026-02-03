Серхио Агуэро мог стать игроком «Челси» в 2017 году

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что в 2017 году он был близок к переходу в «Челси».

«В 2017 году я почти перешёл в «Челси», однако «Манчестер Сити» заблокировал сделку в последний момент. Конте хотел, чтобы я играл в связке с Азаром, Диего Коста как раз уходил», — приводит слова Агуэро TNT Sports.

Агуэро завершил карьеру в футболе в возрасте 33 лет из-за проблем с сердцем. Ранее футболист выступал за такие клубы, как «Атлетико» Мадрид, «Манчестер Сити», «Барселона». В чемпионате Англии Серхио Агуэро выиграл всё и по несколько раз ― в копилке аргентинца сразу 15 трофеев с «Сити»: пять раз становился чемпионом Англии, шесть раз забирал Кубок английской лиги, один раз — Кубок Англии и ещё трижды — Суперкубок Англии.