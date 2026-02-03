Артета — о критике «Арсенала»: не знаю, кто это делает — пришлите мне их имена и адреса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о критике в адрес «канониров» и заявил, что не знает, кто критикует игру его команды.

– Я слышу совершенно другое. По всей Европе говорят, что мы самая зрелищная команда на континенте – много забиваем, играем «на ноль». Возможно, у меня другие источники.

– С чем связана такая разница мнений британских и зарубежных экспертов?

– Я не знаю, кто именно это делает. Пришлите мне имена, адреса и электронную почту [тех, кто критикует «Арсенал»] – возможно, мы сможем поговорить, но я не могу дать вам огромный список всех людей, – приводит слова Артеты Goal.