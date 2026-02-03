ЦСКА — «Краснодар»: Жубал получил красную карточку на 38-й минуте, его заменил Коста

В эти минуты проходит матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 38-й минуте защитник «Краснодара» Жубал получил красную карточку. Регламент турнира позволил «быкам» произвести замену удалённого игрока. На поле появился бразилец Диего Коста.

Ранее, на 11-й минуте, нападающий ЦСКА Лусиано Гонду открыл счёт ударом головой. На 37-й минуте футболист армейцев Данил Круговой удвоил преимущество своей команды.

Ранее в первом матче Зимнего Кубка РПЛ встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Победу в стартовой игре Кубка праздновали сине-бело-голубые (2:1). Встречи 2-го и 3-го туров Кубка состоятся 6 и 10 февраля.