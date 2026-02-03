Мусаев назвал причину, по которой Перрен ушёл из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему полузащитник Гаэтан Перрен перешёл из стана «быков» в «Лилль», о чём было официально объявлено в понедельник, 2 февраля.

«У Перрена семейные обстоятельства, он должен быть во Франции. Он пришёл, написал письмо в клуб, что ему нужно быть во Франции, клуб пошёл ему навстречу. Мы не планировали трансфер. Он был счастлив здесь, хотел бороться за титулы, однако так сложилось. Это потеря, но мы хорошо попрощались», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Перрен перешёл в «Краснодар» из «Осера» в летнее трансферное окно перед стартом сезона-2025/2026. Француз принял участие в 20 матчах за российский клуб во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

