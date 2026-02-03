Михаил Мудрик получил бан в CS за упоминание Волыни в конфликте с поляком

Украинского футболиста лондонского «Челси» Михаила Мудрика забанили в игре Counter-Strike 2 на платформе Faceit после конфликта с геймером из Польши. Сообщается, что срок блокировки составляет четыре недели (28 дней).

«Волынь» – следующая карта. Волынь ты будешь помнить вечно, бомж», — сказал Мудрик, обратившись к оппоненту во время конфликта.

После инцидента игрок из Польши подал жалобу, которая была рассмотрена и удовлетворена администраторами платформы. Напомним, Мудрик перебрался в английский «Челси» из украинского «Шахтёра» в январе 2023 года. 17 декабря 2024-го футболист был отстранён из-за проваленного теста на допинг.