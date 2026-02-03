В «Лансе» отреагировали на расистские оскорбления в адрес Сент-Максимена

«Ланс» на официальном сайте опубликовал заявление, осудив попытки некоторых пользователей Сети оскорбить новичка команды Аллана Сент-Максимена на почве расизма. Ранее футболисту пришлось покинуть мексиканскую «Америку» из-за оскорблений в адрес его детей.

«Футбольный клуб «Ланс» возмущён и самым решительным образом осуждает поток ненавистнических и расистских оскорблений в адрес своего нового игрока Аллана Сент-Максимена в социальных сетях. В качестве ответственного шага клуб был вынужден отключить комментарии к некоторым своим постам и продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы его страницы в социальных сетях оставались безопасными и уважительными площадками для выражения мнений. Как социально ответственный и преданный своему делу клуб «Расинг» подтверждает свою приверженность ценностям уважения и терпимости и выражает свою полную и непоколебимую поддержку Аллану и его семье», — сказано в сообщении кроваво-золотых.