Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» обвинил «Аль-Иттихад» в срыве трансферов Канте и Эн-Несири

«Фенербахче» обвинил «Аль-Иттихад» в срыве трансферов Канте и Эн-Несири
Комментарии

«Фенербахче» в социальной сети Х опубликовал заявление после срыва трансферов Н'Голо Канте и Юссефа Эн-Несири. Ранее турецкий клуб согласовал сделку с «Аль-Иттихадом» – Канте должен был перейти в «Фенербахче» в обмен на Эн-Несири. Однако сделка так и не была оформлена из-за проблем с документами. ФИФА отклонила апелляции сторон.

«Трансферный процесс, связанный с Н'Голо Канте и Юссефом Эн-Несири и клубом «Аль-Иттихад», был проведён нашим клубом тщательно, по всем правилам и в соответствии с планом.

В соответствии с запросами нашего тренерского штаба были достигнуты договорённости с игроками; медицинские обследования были пройдены, необходимые разрешения получены. Наш клуб выполнил все свои обязательства в установленные сроки. Документы для регистрации трансфера были загружены в систему корректно и в полном объёме в отведённый период.

Однако из-за некорректного внесения информации в систему TMS другим клубом процесс не мог быть завершён в рамках регистрационного окна, независимо от нашего клуба. В связи с этим нами была запрошена отсрочка, а также были проведены необходимые переговоры с ФИФА и предприняты все шаги для урегулирования ситуации.

Несмотря на это, другой клуб не завершил процесс вовремя, не предоставив каких-либо объяснений. В результате этих событий трансфер, к сожалению, не состоялся.

Мы понимаем и разделяем разочарование, которое это вызвало в нашем сообществе. Наш клуб продолжает перестройку команды с той же решимостью и дисциплиной в соответствии со своими спортивными целями», – говорится в заявлении «Фенербахче».

Материалы по теме
Трансферы Н'Голо Канте и Эн-Несири сорвались из-за несвоевременного оформления документов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android