Канчельскис: хотелось бы, чтобы от ФИФА были не только слова о возвращении России

Комментарии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с России. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«Видел слова Инфантино. Посмотрим. Хотелось бы, чтобы от ФИФА были не только слова о возвращении России. Рассмотреть этот вопрос они могут и говорить об этом — тоже. Было бы хорошо, если бы приняли положительное решение. Будем на это надеяться», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

