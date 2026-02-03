Скидки
Гвардиола объяснил, почему «Сити» играет во вторых таймах хуже, чем в первых

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, почему его команда хуже играет во вторых таймах, чем в первых. «Горожане» не забили ни одного гола во вторых таймах в шести матчах английской Премьер-лиги в 2026 году.

«Реальность такова, что во втором тайме мы теряем игру, демонстрируемую в первом тайме. Возможно, потому что это молодая команда, более молодая, чем 10 лет назад. Может быть, нам нужно смириться с этим. Вероятно, нам следует перестать пытаться делать то, что мы делали в первом тайме. Нам нужно расти», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на своей странице в социальной сети X.

