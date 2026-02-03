Скидки
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
23:10 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Краснодар»: Мойзес был удалён за стычку с Аугусто на 57-й минуте

ЦСКА — «Краснодар»: Мойзес был удалён за стычку с Аугусто на 57-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Гонду – 10'     2:0 Круговой – 37'     2:1 Кобнан – 54'     2:2 Гусейнов – 85'    
Удаления: Мойзес – 57' / Жубал – 38', Садчиков – 65'

На 57-й минуте защитник ЦСКА Мойзес был удалён с поля за стычку с полузащитником «быков» Дугласом Аугусто.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее, на 11-й минуте, нападающий ЦСКА Лусиано Гонду открыл счёт ударом головой. На 37-й минуте футболист армейцев Данил Круговой удвоил преимущество своей команды. На 38-й минуте защитник «Краснодара» Жубал получил красную карточку. Регламент турнира позволил «быкам» произвести замену удалённого игрока. На поле появился бразилец Диего Коста. На 54-й минуте нападающий «быков» Мозес Кобнан сократил отставание в счёте.

Ранее в первом матче Зимнего Кубка РПЛ встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Победу в стартовой игре Кубка праздновали сине-бело-голубые (2:1). Встречи 2-го и 3-го туров Кубка состоятся 6 и 10 февраля.

Последняя проверка сил перед весной. Чего ждать от Зимнего Кубка РПЛ
Последняя проверка сил перед весной. Чего ждать от Зимнего Кубка РПЛ
Комментарии
