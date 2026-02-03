Канчельскис — о Сафонове: каждый маленький успех в Европе — плюс для нас
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в матче 20-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1). В этой игре вратарь отразил пенальти.
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
0:1 Маюлу – 22' 1:1 Дуэ – 27' 1:2 Мендеш – 81'
Удаления: нет / Хакими – 74'
«Хорошо, что Сафонов опять сыграл. Он молодец! Надо продолжать в таком же духе, двигаться дальше. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Будем переживать и болеть за Сафонова. Каждый маленький успех в Европе — плюс для нас», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
На данный момент парижский клуб с 48 очками в активе возглавляет турнирую таблицу высшего дивизиона французского первенства.
