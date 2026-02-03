Семеньо рассказал, какими словами Холанд встретил его в «Ман Сити»

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо рассказал, как форвард «горожан» Эрлинг Холанд встретил его после перехода из «Борнмута» нынешней зимой.

«Он заставил меня чувствовать себя очень комфортно. Эрлинг — громкий человек в раздевалке, очень разговорчивый. Но с первого дня я чувствовал себя здесь максимально комфортно. Он говорил: «Здорово, что ты здесь, мы будем вместе выигрывать чемпионаты и кубки, бороться за звание лучшего бомбардира». Это приятная, дружеская конкуренция. Я рад, что Эрлинг — один из моих товарищей по команде», — приводит слова Семеньо City Xtra со ссылкой на CBS Sports на своей странице в социальной сети X.

