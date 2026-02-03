Скидки
Семеньо рассказал, какими словами Холанд встретил его в «Ман Сити»

Комментарии

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо рассказал, как форвард «горожан» Эрлинг Холанд встретил его после перехода из «Борнмута» нынешней зимой.

«Он заставил меня чувствовать себя очень комфортно. Эрлинг — громкий человек в раздевалке, очень разговорчивый. Но с первого дня я чувствовал себя здесь максимально комфортно. Он говорил: «Здорово, что ты здесь, мы будем вместе выигрывать чемпионаты и кубки, бороться за звание лучшего бомбардира». Это приятная, дружеская конкуренция. Я рад, что Эрлинг — один из моих товарищей по команде», — приводит слова Семеньо City Xtra со ссылкой на CBS Sports на своей странице в социальной сети X.

Эрлинг Холанд сделал селфи с Антуаном Семеньо после перехода игрока в «Манчестер Сити»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

