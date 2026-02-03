Актёр Джейсон Момоа посетил матч «Манчестер Юнайтед» с «Фулхэмом» на «Олд Траффорд»

Актёр Джейсон Момоа посетил матч 24-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» (3:2). Встреча прошла в воскресенье, 1 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Фото актёра на стадионе в мерче «МЮ» опубликовала пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Сообщалось, что Момоа не только приезжал на «Олд Траффорд» посмотреть матч, но также отыграл концерт своей группы Oof Tatata в Манчестере в винтажной майке «Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ после 24 встреч, заработав 41 очко. В следующем туре «МЮ» примет «Тоттенхэм Хотспур» 7 февраля.