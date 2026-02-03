Актёр Джейсон Момоа посетил матч «Манчестер Юнайтед» с «Фулхэмом» на «Олд Траффорд»
Актёр Джейсон Момоа посетил матч 24-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» (3:2). Встреча прошла в воскресенье, 1 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Каземиро – 19' 2:0 Кунья – 56' 2:1 Хименес – 85' 2:2 Кевин – 90+1' 3:2 Шешко – 90+4'
Фото актёра на стадионе в мерче «МЮ» опубликовала пресс-служба клуба в социальной сети Х.
Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»
Сообщалось, что Момоа не только приезжал на «Олд Траффорд» посмотреть матч, но также отыграл концерт своей группы Oof Tatata в Манчестере в винтажной майке «Юнайтед».
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ после 24 встреч, заработав 41 очко. В следующем туре «МЮ» примет «Тоттенхэм Хотспур» 7 февраля.
