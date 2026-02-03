Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Актёр Джейсон Момоа посетил матч «Манчестер Юнайтед» с «Фулхэмом» на «Олд Траффорд»

Актёр Джейсон Момоа посетил матч «Манчестер Юнайтед» с «Фулхэмом» на «Олд Траффорд»
Комментарии

Актёр Джейсон Момоа посетил матч 24-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» (3:2). Встреча прошла в воскресенье, 1 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Каземиро – 19'     2:0 Кунья – 56'     2:1 Хименес – 85'     2:2 Кевин – 90+1'     3:2 Шешко – 90+4'    

Фото актёра на стадионе в мерче «МЮ» опубликовала пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Сообщалось, что Момоа не только приезжал на «Олд Траффорд» посмотреть матч, но также отыграл концерт своей группы Oof Tatata в Манчестере в винтажной майке «Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ после 24 встреч, заработав 41 очко. В следующем туре «МЮ» примет «Тоттенхэм Хотспур» 7 февраля.

Материалы по теме
Уэйн Руни: «Манчестер Юнайтед» снова стал выглядеть как «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android