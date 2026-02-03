Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фулхэм» работает над продлением контракта с Гарри Уилсоном — Evening Standard

«Фулхэм» работает над продлением контракта с Гарри Уилсоном — Evening Standard
Комментарии

«Фулхэм» активно работает над продлением контракта с полузащитником Гарри Уилсоном. Об этом сообщает Evening Standard.

Срок действия трудового договора футболиста с лондонцами рассчитан до ближайшего лета, игрок привлекает внимание команд английской Премьер-лиги, что заставляет «дачников» работать усиленно. На прошлой неделе хавбека пытался подписать «Эвертон», но клуб ответил отказом. Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва также подтвердил, что у этой сделки «не было шансов». Уилсон является одним из лидеров команды, «дачники» считают его важной частью проекта.

Контракт Силвы с «Фулхэмом» также действует до лета 2026 года. Вероятно, Уилсон ждёт, чем завершатся переговоры со специалистом, после чего примет решение. В общей сложности в активе полузащитника 173 матча за команду, в которых он забил 34 гола и отдал 43 голевые передачи.

Материалы по теме
«Фулхэм» близок к покупке нападющего сборной США Пепи — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android