«Фулхэм» работает над продлением контракта с Гарри Уилсоном — Evening Standard

«Фулхэм» активно работает над продлением контракта с полузащитником Гарри Уилсоном. Об этом сообщает Evening Standard.

Срок действия трудового договора футболиста с лондонцами рассчитан до ближайшего лета, игрок привлекает внимание команд английской Премьер-лиги, что заставляет «дачников» работать усиленно. На прошлой неделе хавбека пытался подписать «Эвертон», но клуб ответил отказом. Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва также подтвердил, что у этой сделки «не было шансов». Уилсон является одним из лидеров команды, «дачники» считают его важной частью проекта.

Контракт Силвы с «Фулхэмом» также действует до лета 2026 года. Вероятно, Уилсон ждёт, чем завершатся переговоры со специалистом, после чего примет решение. В общей сложности в активе полузащитника 173 матча за команду, в которых он забил 34 гола и отдал 43 голевые передачи.