ЦСКА в серии пенальти победил «Краснодар» в Кубке РПЛ в матче с тремя удалениями

Завершился матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев из Нальчика. Основное время игры закончилось вничью — 2:2. В серии пенальти точнее оказались москвичи — 5:4.

На 11-й минуте нападающий ЦСКА Лусиано Гонду открыл счёт ударом головой. На 37-й минуте футболист армейцев Данил Круговой удвоил преимущество своей команды. На 38-й минуте защитник «Краснодара» Жубал получил красную карточку. Регламент турнира позволил «быкам» произвести замену удалённого игрока. На поле появился бразилец Диего Коста.

На 54-й минуте нападающий «быков» Мозес Кобнан сократил отставание в счёте. На 57-й минуте защитник ЦСКА Мойзес был удалён с поля за стычку с полузащитником «быков» Дугласом Аугусто. На 65-й минуте полузащитник чёрно-зелёных Степан Садчиков получил вторую жёлтую карточку. На 85-й минуте нападающий Эльдар Гусейнов восстановил равенство в счёте. В серии пенальти армейцы реализовали все пять попыток.

По итогам 1-го тура «Зенит» занимает первое место в Зимнем Кубке РПЛ с тремя очками. ЦСКА с двумя очками занимает второе место. На четвёртой строчке располагается «Динамо», у которого 0 очков. Встречи 2-го и 3-го туров Кубка состоятся 6 и 10 февраля.