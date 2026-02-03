Экс-футболист «Динамо» возглавил «Пизу» из Серии А

Бывший полузащитник московского «Динамо» Оскар Хильемарк стал главным тренером клуба «Пиза», выступающего в итальянской Серии А. Об этом информирует официальный сайт клуба. Контракт с 33-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года с возможностью продления.

Хильемарк выступал за московское «Динамо» на правах аренды из «Дженоа» с 2019 по 2020 год. За этот период шведский полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Последним клубом в карьере футболиста был датский «Ольборг». Он завершил карьеру в 2021 году.

После 23 туров Серии А «Пиза» набрала 14 очков и занимает 19-е место.

