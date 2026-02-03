Скидки
Переход Гехи в «Манчестер Сити» — лучший зимний трансфер в АПЛ по версии The Athletic

Комментарии

Авторитетное издание The Athletic оценило трансферы, состоявшиеся в английской Премьер-лиге в начале 2026 года. Список из 33 сделок был составлен на основе таких критериев, как соотношение цены и качества, предполагаемая важность новичка для команды, необходимость клуба усилить именно ту позицию, на которую пришёл игрок. Первую строчку занял защитник Марк Гехи, перешедший из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити».

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Марк Гехи.
2. Дуглас Луис (из «Ювентуса» в «Астон Виллу»).
3. Антуан Семеньо (из «Борнмута» в «Манчестер Сити»).
4. Оскар Бобб (из «Манчестер Сити» в «Фулхэм»).
5. Алекс Тот (из «Ференцвароша» в «Борнмут»).
6. Конор Галлахер (из «Атлетико» в «Тоттенхэм»).
7. Райан Роша (из «Васко да Гама» в «Борнмут»).
8. Эйнджел Гомес (из «Марселя» в «Вулверхэмптон»).
9. Пабло Фелипе (из «Жил Висенте» в «Вест Хэм»).
10. Валентин Кастельянос (из «Лацио» в «Вест Хэм»).

