«Зенит» проведёт матч с «Динамо» Самарканд 9 февраля

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале проинформировала о проведении товарищеского матча с «Динамо» Самарканд. Игра состоится 9 февраля и пройдёт в Абу-Даби. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Сине-бело-голубые встречались с самаркандским «Динамо» 21 января 2024 года. В том матче сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:1.

Во вторник, 3 февраля, «Зенит» встречался с московским «Динамо» в игре Winline Зимнего Кубка РПЛ. Команда Сергея Семака обыграла соперника со счётом 2:1.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: