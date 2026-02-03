Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» проведёт матч с «Динамо» Самарканд 9 февраля

«Зенит» проведёт матч с «Динамо» Самарканд 9 февраля
Комментарии

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале проинформировала о проведении товарищеского матча с «Динамо» Самарканд. Игра состоится 9 февраля и пройдёт в Абу-Даби. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Сине-бело-голубые встречались с самаркандским «Динамо» 21 января 2024 года. В том матче сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:1.

Во вторник, 3 февраля, «Зенит» встречался с московским «Динамо» в игре Winline Зимнего Кубка РПЛ. Команда Сергея Семака обыграла соперника со счётом 2:1.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место.

Материалы по теме
Полузащитник «Зенита» Джон Джон: игра с «Динамо» была такой же сложной, как и в Бразилии

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android