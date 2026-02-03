Результаты матчей 1-го тура Зимнего Кубка РПЛ — 2025/2026

Во вторник, 3 февраля, завершился 1-й тур Winline Зимнего Кубка РПЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 1-го тура Зимнего Кубка РПЛ:

«Зенит» — «Динамо» — 2:1;

ЦСКА — «Краснодар» — 2:2 (5:4 пен.).

По итогам 1-го тура «Зенит» занимает первое место в Зимнем Кубке РПЛ с тремя очками. ЦСКА с двумя очками располагается на второй строчке. В активе «Краснодара», уступившего в серии пенальти и занимающего третье место, одно набранное очко. На четвёртой строчке находится московское «Динамо», у команды 0 очков. Встречи 2-го и 3-го туров Кубка состоятся 6 и 10 февраля.