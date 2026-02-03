Клубы РПЛ заинтересованы в нападающем «Аль-Хиляля» — Симплисио

Российские и турецкие клубы проявляют интерес к 22-летнему форварду «Аль-Хиляля» Маркосу Леонардо. Об этом сообщает журналист Раиса Симплисио на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, саудовский клуб не будет прилагать больших усилий, чтобы удержать бразильского футболиста. «Аль-Хиляль» примет решение относительно будущего Леонардо в ближайшие часы. Сообщается, что ранее неудачей завершились переговоры насчёт перехода Леонардо в мадридский «Атлетико».

В нынешнем сезоне Леонардо принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

