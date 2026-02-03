Инфантино внесли в базу «Миротворца»* после слов о возвращении России в мировой футбол

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесён в базу «‎Миротворца»*. В список попадают те, кто «‎угрожает национальной безопасности Украины»‎.

Ранее Инфантино заявил о необходимости рассмотреть вопрос об отмене отстранения сборной России от международных турниров. Футбольный деятель подчеркнул, что «этот запрет ничего не дал, он лишь породил ещё больше разочарования и ненависти».

Сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных соревнованиях.

* — признан экстремистским и запрещён на территории Российской Федерации.

Материалы по теме Президент ФИФА Инфантино выступил против отстранения России от участия в турнирах

Самые большие стадионы мира: