Инфантино внесли в базу «Миротворца»* после слов о возвращении России в мировой футбол

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесён в базу «Миротворца»*. В список попадают те, кто «угрожает национальной безопасности Украины».
Ранее Инфантино заявил о необходимости рассмотреть вопрос об отмене отстранения сборной России от международных турниров. Футбольный деятель подчеркнул, что «этот запрет ничего не дал, он лишь породил ещё больше разочарования и ненависти».
Сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных соревнованиях.
* — признан экстремистским и запрещён на территории Российской Федерации.
Самые большие стадионы мира: