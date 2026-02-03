Скидки
Вратарь «Кремонезе» высказался о броске в него петарды во время матча с «Интером»

Вратарь «Кремонезе» высказался о броске в него петарды во время матча с «Интером»
Комментарии

Вратарь «Кремонезе» Эмиль Аудеро прокомментировал попадание в него петарды во время гостевого матча 23-го тура Серии А с «Интером» (0:2). 29-летнему голкиперу повредили ногу, он плохо слышал правым ухом.

«Благодарю всех, кто написал мне и поинтересовался, как я себя чувствую. Я в порядке, хотя у меня сильно болело ухо и было жжение в колене.

Мне удалось потренироваться, и я чувствую облегчение, потому что, посмотрев видеозапись, я понял, что всё могло быть намного хуже. Рад, что, несмотря ни на что, все обошлось.

К сожалению, подобные вещи всё ещё случаются, но я надеюсь, что в будущем это прекратится. Благодарю и обнимаю всех, кто написал мне», – сказал Аудеро в видеообращении, опубликованном в на странице «Кремонезе» в социальных сетях.

