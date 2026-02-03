«Арсенал» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка лиги

Сегодня, 3 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Арсеналом». Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» (Лондон). В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс из Мерсисайда. Стартовый свисток главного арбитра матча раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Аррисабалага, Тимбер, Салиба, Магальяйнс, Инкапье, Райс, Субименди, Эзе, Мадуэке, Мартинелли, Дьёкереш.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Фофана, Чалоба, Хато, Кукурелья, Кайседо, Сантос, Фернандес, Делап, Педро.

В первой игре между этими командами победу одержали «канониры» — 3:2. Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В прошлогоднем финале «сороки» одолели «Ливерпуль» и впервые в своей истории взяли этот трофей. Голами в матче с «Ливерпулем» отметились Александер Исак и Дэн Бёрн.