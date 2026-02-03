Скидки
Главная Футбол Новости

«Это была не товарищеская игра». Челестини высказался о победе ЦСКА над «Краснодаром»

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу своих подопечных над «Краснодаром» — 2:2 (5:4 пен.) в матче 1-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ. Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев из Нальчика.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
5 : 4
Краснодар
Краснодар
1:0 Гонду – 10'     2:0 Круговой – 37'     2:1 Кобнан – 54'     2:2 Гусейнов – 85'    
Удаления: Мойзес – 57' / Жубал – 38', Садчиков – 65'

— Две команды не наиграли на столько жёлтых и красных карточек. Игра не так складывалась.

— Что произошло в моменте с удалением Мойзеса?
— Нам нужен судья, который смог бы контролировать такой матч. Это была не товарищеская игра, мы хотим побеждать. Судья потерял контроль над игрой. Надо было позвать капитанов и успокоить команды, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

На голы футболистов ЦСКА Лусиано Гонду и Данила Кругового результативными ударами ответили нападающие «быков» Мозес Кобнан и Эльдар Гусейнов. В серии пенальти армейцы реализовали все пять попыток. Красно-синие завершали игру в меньшинстве из-за удаления защитника Мойзеса. Удалённые в составе «Краснодара» Жубал и Степан Садчиков были заменены с позволения регламента.

