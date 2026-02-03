Скидки
Альбасете — Барселона: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Испании 2025/2026, 3 февраля

«Альбасете» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Испании
Комментарии

Сегодня, 3 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся «Альбасете» из второй по силе лиги страны и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Карлос Бельмонте» в Альбасете (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Испании . 1/4 финала
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Не начался
Барселона
Барселона
Стартовые составы команд.

«Альбасете»: Лисоайн, Агуадо, Морено, Нева, Бернабеу, Вильяр, Капи, Мелендес, Руиз, Медина, Пуэртас.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Канселу, Э. Гарсия, Мартин, Араухо, Ольмо, Берналь, Ямаль, де Йонг, Левандовски, Рашфорд.

В 1/8 финала Кубка Испании «Альбасете» одержал победу над мадридским «Реалом» (3:2). «Барселона» на данной стадии переиграла «Расинг» — 2:0.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
