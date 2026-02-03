Мурад Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении своей команды от ЦСКА — 2:2 (4:5 пен.) в матче 1-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ. Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев из Нальчика.

«Мы были очень тяжёлыми, но есть вопросы по соблюдению игровой дисциплины. Во втором тайме вышли мотивированные пацаны. Удаление сыграло большую роль. Молодцы, что смогли сравнять счёт. Главное, что удалось избежать травм. Все хотят выиграть, много эмоций. Хорошо же смотреть такие матчи, где много эмоций», — заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

На голы футболистов ЦСКА Лусиано Гонду и Данила Кругового результативными ударами ответили нападающие «быков» Мозес Кобнан и Эльдар Гусейнов. В серии пенальти армейцы реализовали все пять попыток. Красно-синие завершали игру в меньшинстве из-за удаления защитника Мойзеса. Удалённые в составе «Краснодара» Жубал и Степан Садчиков были заменены с позволения регламента.